|На закрытие фестиваля «Главная Масленица страны» в Ярославле можно будет добраться на масленичном поезде, который по договоренности с областным департаментом туризма запустит Северная пригородная пассажирская компания. Им станет электричка №6004, которая 18 февраля в 8.47 отправится по маршруту Александров – Ярославль-Главный. Поезд будет украшен весь день, а в Ростове к пассажирам присоединятся два аниматора в костюмах скоморохов. В программе специальной поездки: викторины, конкурсы и подарки – сладости и сувениры.
В Ярославль масленичный поезд прибывает в 12.20. Гости успеют посетить все праздничные площадки города. На Первомайском бульваре – попробовать авторские блюда, приготовленные участниками фестиваля уличной еды, и вместе с художниками расписать арт-объекты на фестивале уличного искусства. На Советской площади в воскресенье тематическая программа будет продолжаться весь день. Большой спортивный праздник с показательным кулачным боем «Стенка на стенку» состоится на стадионе «Спартаковец», а завершится фестиваль на острове Даманском традиционным сжиганием чучела Масленицы.
– Мы договорились, что на протяжении всей Масленичной недели во всех поездах Северной пригородной пассажирской компании ярославского направления будут размещены информационные материалы о фестивале «Главная Масленица страны», – рассказала директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. – Познакомиться с программой праздника и выбрать, где им отдохнуть, гости и жители региона смогут еще до прибытия в Ярославль.
Расписание пригородных поездов
На Масленицу
Александров
8.47
Ростов
10.53
Ярославль (Московский)
12.09
Ярославль-Главный
12.20
Данилов
8.38
Ярославль-Главный
10.14
Данилов
12.26
Ярославль-Главный
14.22
Кострома
8.18
Нерехта
9.21
Ярославль
10.31
Ярославль-Главный
10.42
Рыбинск
8.10
Ярославль-Главный
10.22
Иваново
7.47
Нерехта
9.49
Ярославль
11.01
Ярославль-Главный
11.12
С Масленицы
Ярославль-Главный
15.44
Ярославль
16.07
Александров (прибытие)
19.13
Ярославль
15.31
Ярославль-Главный
15.45
Данилов (прибытие)
17.28
Ярославль-Главный
17.39
Ярославль
17.52
Нерехта (прибытие)
19.02
Кострома (прибытие)
20.02
Ярославль-Главный
17.08
Рыбинск (прибытие)
19.30
Ярославль
18.40
Ярославль-Главный
18.56
Рыбинск (прибытие)
20.04
Ярославль-Главный
17.14
Ярославль
17.27
Нерехта (прибытие)
18.40
Иваново (прибытие)
20.47
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