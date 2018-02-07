На закрытие фестиваля «Главная Масленица страны» в Ярославле можно будет добраться на масленичном поезде, который по договоренности с областным департаментом туризма запустит Северная пригородная пассажирская компания. Им станет электричка №6004, которая 18 февраля в 8.47 отправится по маршруту Александров – Ярославль-Главный. Поезд будет украшен весь день, а в Ростове к пассажирам присоединятся два аниматора в костюмах скоморохов. В программе специальной поездки: викторины, конкурсы и подарки – сладости и сувениры.



В Ярославль масленичный поезд прибывает в 12.20. Гости успеют посетить все праздничные площадки города. На Первомайском бульваре – попробовать авторские блюда, приготовленные участниками фестиваля уличной еды, и вместе с художниками расписать арт-объекты на фестивале уличного искусства. На Советской площади в воскресенье тематическая программа будет продолжаться весь день. Большой спортивный праздник с показательным кулачным боем «Стенка на стенку» состоится на стадионе «Спартаковец», а завершится фестиваль на острове Даманском традиционным сжиганием чучела Масленицы.



– Мы договорились, что на протяжении всей Масленичной недели во всех поездах Северной пригородной пассажирской компании ярославского направления будут размещены информационные материалы о фестивале «Главная Масленица страны», – рассказала директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. – Познакомиться с программой праздника и выбрать, где им отдохнуть, гости и жители региона смогут еще до прибытия в Ярославль.



Расписание пригородных поездов



На Масленицу



Александров



8.47



Ростов



10.53



Ярославль (Московский)



12.09



Ярославль-Главный



12.20



Данилов



8.38



Ярославль-Главный



10.14



Данилов



12.26



Ярославль-Главный



14.22



Кострома



8.18



Нерехта



9.21



Ярославль



10.31



Ярославль-Главный



10.42



Рыбинск



8.10



Ярославль-Главный



10.22



Иваново



7.47



Нерехта



9.49



Ярославль



11.01



Ярославль-Главный



11.12



С Масленицы



Ярославль-Главный



15.44



Ярославль



16.07



Александров (прибытие)



19.13



Ярославль



15.31



Ярославль-Главный



15.45



Данилов (прибытие)



17.28



Ярославль-Главный



17.39



Ярославль



17.52



Нерехта (прибытие)



19.02



Кострома (прибытие)



20.02



Ярославль-Главный



17.08



Рыбинск (прибытие)



19.30



Ярославль



18.40



Ярославль-Главный



18.56



Рыбинск (прибытие)



20.04



Ярославль-Главный



17.14



Ярославль



17.27



Нерехта (прибытие)



18.40



Иваново (прибытие)



20.47