На закрытие фестиваля «Главная Масленица страны» в Ярославле можно будет добраться на масленичном поезде, который по договоренности с областным департаментом туризма запустит Северная пригородная пассажирская компания. Им станет электричка №6004, которая 18 февраля в 8.47 отправится по маршруту Александров – Ярославль-Главный. Поезд будет украшен весь день, а в Ростове к пассажирам присоединятся два аниматора в костюмах скоморохов. В программе специальной поездки: викторины, конкурсы и подарки – сладости и сувениры.

В Ярославль масленичный поезд прибывает в 12.20. Гости успеют посетить все праздничные площадки города. На Первомайском бульваре – попробовать авторские блюда, приготовленные участниками фестиваля уличной еды, и вместе с художниками расписать арт-объекты на фестивале уличного искусства. На Советской площади в воскресенье тематическая программа будет продолжаться весь день. Большой спортивный праздник с показательным кулачным боем «Стенка на стенку» состоится на стадионе «Спартаковец», а завершится фестиваль на острове Даманском традиционным сжиганием чучела Масленицы.

– Мы договорились, что на протяжении всей Масленичной недели во всех поездах Северной пригородной пассажирской компании ярославского направления будут размещены информационные материалы о фестивале «Главная Масленица страны», – рассказала директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. – Познакомиться с программой праздника и выбрать, где им отдохнуть, гости и жители региона смогут еще до прибытия в Ярославль.

Расписание пригородных поездов

На Масленицу

Александров

8.47

Ростов

10.53

Ярославль (Московский)

12.09

Ярославль-Главный

12.20

Данилов

8.38

Ярославль-Главный

10.14

Данилов

12.26

Ярославль-Главный

14.22

Кострома

8.18

Нерехта

9.21

Ярославль

10.31

Ярославль-Главный

10.42

Рыбинск

8.10

Ярославль-Главный

10.22

Иваново

7.47

Нерехта

9.49

Ярославль

11.01

Ярославль-Главный

11.12

С Масленицы

Ярославль-Главный

15.44

Ярославль

16.07

Александров (прибытие)

19.13

Ярославль

15.31

Ярославль-Главный

15.45

Данилов (прибытие)

17.28

Ярославль-Главный

17.39

Ярославль

17.52

Нерехта (прибытие)

19.02

Кострома (прибытие)

20.02

Ярославль-Главный

17.08

Рыбинск (прибытие)

19.30

Ярославль

18.40

Ярославль-Главный

18.56

Рыбинск (прибытие)

20.04

Ярославль-Главный

17.14

Ярославль

17.27

Нерехта (прибытие)

18.40

Иваново (прибытие)

20.47

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