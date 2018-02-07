|По итогам деятельности регионального департамента государственного жилищного надзора в 2017 году Ярославская область – седьмая в рейтинге Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, куда вошли все 85 субъектов РФ.
– В 2016 году наш регион занимал всего лишь 19-е место. Сегодня мы существенно улучшили результативность и уже в десятке лучших по стране, – отметил заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко. – В 2017 году департаментом была проведена большая информационно-просветительская работа, направленная на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства в сфере управления многоквартирными домами.
Кроме того, Ярославская область – одна из первых в России, где орган государственного жилищного надзора начал присваивать класс энергоэффективности многоквартирным домам. Это необходимо для конкретизации мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в каждом конкретном здании. В настоящее время класс энергоэффективности присвоен более чем 200 домам.
В 2017 году региональный департамент государственного жилищного надзора стал площадкой для отработки нововведений в сфере ЖКХ среди остальных субъектов РФ.
– Наиболее весомым показателем качества работы органов госжилнадзора остается количество исполненных в установленный срок предписаний, выданных подконтрольным субъектам в связи с выявленными нарушениями, – рассказала директор департамента государственного жилищного надзора, главный жилищный инспектор Ярославской области Елена Скоробогатова. – В 2016 году данный показатель составлял всего лишь 61 процент, за 2017-й он вырос до 84 процентов.
По поручению губернатора Дмитрия Миронова департамент госжилнадзора выступил организатором и главным участником форума «Ярославский управдом». Встречи с населением проведены во всех 20 муниципальных районах и городских округах. Участие в мероприятии приняли более 2,5 тысячи жителей области.
Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина по реализации программы «Реформа контрольно-надзорной деятельности» работа департамента направлена на повышение качества контрольно-надзорных полномочий с применением риск-ориентированного подхода. В 2017 году реализован в 100-процентном объеме один из показателей приоритетного проекта: разработано и введено в эксплуатацию программное обеспечение АИС ИЖФ, позволяющее автоматизировать инспекционную деятельность и вести учет деятельности подконтрольных субъектов.
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