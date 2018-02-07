​В Правительстве области представители крупнейших федеральных и региональных заказчиков рассказали ярославским предпринимателям о механизмах сотрудничества. Мероприятие прошло в рамках выездной сессии Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. В работе приняли участие губернатор Дмитрий Миронов, генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Браверман, председатель правления «МСП Банка» Дмитрий Голованов, а также представители компаний ОАО «РЖД», «Интер РАО», ПАО «Россети», ПАО «Ростелеком», госхолдинга «Росатом», АО «Ярославские энергосистемы» и ОАО «Ярославльводоканал».



– Мы заинтересованы в создании положительного делового климата в регионе, в расширении межрегиональной производственной кооперации во всех отраслях промышленности, в развитии производства конкурентоспособной продукции, а также в привлечении инвесторов, в том числе и иностранных, к реализации бизнес-проектов на Ярославской земле, – отметил Дмитрий Миронов. – Уверен, что сотрудничество с нашими основными партнерами – Федеральной корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, «МСП Банком» – позволит нам сделать конкретные шаги в достижении качественно нового уровня поддержки предприятий региона.



Сегодня в Ярославской области успешно функционирует Координационный совет по производственной кооперации. Благодаря его работе ряд предприятий региона уже стали поставщиками для таких компаний, как ПАО «Северсталь», ПАО «Татнефть», ПАО «Россети», ОАО «РЖД».



За последние два года крупнейшими заказчиками с государственным участием заключено почти 3600 договоров общим объемом 17,78 миллиарда рублей с субъектами МСП, зарегистрированными на территории области. Объем закупок крупнейших заказчиков у местных представителей малого и среднего бизнеса в 2017 году составил 10 миллиардов рублей. Это на 28 процентов больше, чем в 2016-м. Лидерами по объему закупок стали АО «Мосводоканал», ОАО «РЖД», ПАО «МОЭК», АО «Транснефть – Верхняя Волга» и ОАО «Ярославльводоканал».



По итогам 2017 года по объему закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП Ярославская область занимает 7-е место в ЦФО. Кроме того, крупнейшими заказчиками заключено 20 договоров на общую сумму 50,35 миллиона рублей с субъектами МСП, зарегистрированными на территории трех моногородов региона.