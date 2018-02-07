​Развитию сельхозкооперации был посвящен круглый стол, прошедший в Правительстве Ярославской области. Участие в нем приняли представители органов исполнительной власти, Федеральной корпорации развития малого и среднего предпринимательства, банковской сферы, муниципальных образований.



– Развитие сельского хозяйства – один из приоритетов стратегии социально-экономического развития Ярославской области «10 точек роста», – подчеркнул, открывая встречу, губернатор Дмитрий Миронов. – Сегодня на территории региона действует 112 сельскохозяйственных кооперативов. 65 из них в 2017 году получили господдержку. В этом году в рамках ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области» им также будут предоставлены гранты на развитие материально-технической базы.



Как отметил генеральный директор корпорации Александр Браверман, задачу по развитию сельского хозяйства поставил Президент России Владимир Путин.



– Все, что связано с сельским хозяйством и его развитием, вы знаете, сейчас является приоритетным направлением, – сказал Александр Браверман. – И у нас в корпорации есть целый набор инструментария, который мы готовы предложить вашему региону для решения этих вопросов.



По словам заместителя председателя Правительства области Валерия Холодова, в настоящее время на территории региона ведут деятельность 84 сельскохозяйственных производственных и 28 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. На их долю приходится более 50 процентов произведенной сельхозпродукции. Четыре кооператива создано в течение последних двух лет: в Ярославле – Ярославский аграрный клуб, в Тутаеве – «Взаимопомощь», а также по одному в Некрасовском и Рыбинском районах.