​В рамках выездной сессии Федеральной корпорации развития малого и среднего предпринимательства в Ярославле состоялась презентация возможностей портала «Бизнес-навигатор».



Этот ресурс создан как для владельцев бизнеса, так и для тех, кто только планирует открыть свое дело. С его помощью можно определить оптимальный вид предпринимательской деятельности, наилучшее местоположение для офиса или производства, рассчитать бизнес-план, получить информацию о конкурентах, кредитных продуктах, мерах государственной поддержки.



– Только по итогам 2017 года почти четыре тысячи предпринимателей Ярославской области зарегистрировались на портале «Бизнес-навигатор» и использовали в своей работе размещенную на нем информацию, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Многие нашли себе новое помещение, поработали с бизнес-планами, узнали о мерах государственной поддержки. Это действительно эффективный ресурс.



Как рассказал генеральный директор федеральной корпорации Александр Браверман, на сегодняшний день портал охватывает 171 город Российской Федерации с численностью населения более 100 тысяч человек.



– Бизнес-навигация – крайне важный проект, – сказал Александр Браверман. – Это создание новых сервисов и развитие уже существующих, работа идет постоянно. Портал требует дополнений. Но мы реалисты, поэтому делаем это, не форсируя события, а постепенно.



В мероприятии, прошедшем в Правительстве области, приняли участие предприниматели, а также студенты, ставшие победителями конкурса бизнес-планов, которые были составлены с помощью «Бизнес-навигатора». Обучающиеся в вузах представили ряд ключевых сервисов ресурса. Например, система «Поток» предоставляет пользователям набор инструментов для создания веб-сайтов и продвижения своей продукции в сети Интернет. Также разработана система «Жизненные ситуации», предлагающая рекомендации и пошаговые инструкции по стадиям жизненного цикла бизнеса, функционирует мобильное приложение портала.