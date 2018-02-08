​8 февраля прошла выездная комиссионная проверка хода реализации стартовавшего в прошлом году проекта по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Шемякиной, 1865 год» в Рыбинске. Отмечено, что план выполнен более чем на 90 процентов. Проведены первоочередные противоаварийные и консервационные мероприятия, включая усиление фундамента, восстановление стен, перекрытий и крыши. Осталось завершить работы на фасаде – весной при плюсовой температуре.



– В прошлом году в регионе проведено в три раза больше ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, чем годом ранее, – рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Дмитрий Турбин. – В рамках федеральной целевой программы «Культура России» в 4 раза увеличен объем финансирования, выделенного на сохранение памятников. 220 миллионов рублей было направлено на ремонт и реставрацию девяти объектов культурного наследия.



Дмитрий Турбин подчеркнул, что процесс контролировался на всех этапах. В 2017 году департамент провел 397 проверочных мероприятий.



В числе объектов культурного наследия, на которых были организованы восстановительные работы, церковь Николы Мокрого с колокольней и церковь Петра и Павла в Ярославле, Богоявленский собор, входящий в состав ансамбля Авраамиева монастыря, и здание Конюшенного двора в Ростове. Многое сделано в Афанасиевском монастыре. Завершены комплексная реставрация и благоустройство Демидовского сквера.



За прошлый год приняты работы, проведенные на 42 объектах культурного наследия, в числе которых Спасские кельи ансамбля Толгского монастыря.



Кроме того, как рассказал Дмитрий Турбин, за счет средств, предоставленных региону из бюджета Москвы, ремонты на сумму более 100 миллионов рублей были организованы на девяти объектах Ярославского музея-заповедника и Ярославского художественного музея.