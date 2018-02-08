​Губернатор Дмитрий Миронов и председатель Правительства области Дмитрий Степаненко провели рабочую встречу с митрополитом Ярославским и Ростовским Пантелеимоном. В мероприятии также принял участие настоятель Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря отец Никодим.



В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы патриотического воспитания и разработки исторических туристических маршрутов в Ярославской области. В частности, отец Никодим предложил разработать маршрут по местам ополчения Минина и Пожарского. С событиями 1612 года в Ярославле связано сразу несколько достопримечательностей, в том числе Кирилло-Афанасиевский монастырь.



– Мы постоянно работаем над созданием новых туристических маршрутов. Ваше предложение интересное, давайте его проработаем, – сказал Дмитрий Миронов.



Кроме того, митрополит Пантелеимон вручил Дмитрию Миронову и Дмитрию Степаненко юбилейные медали «100-летие восстановления Патриаршества в Русской православной церкви».



– Мне очень приятно вручить вам этот знак внимания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, – отметил митрополит Пантелеимон. – Вы вложили свое желание, свой труд в восстановление ансамбля Кирилло-Афанасиевского монастыря, церкви Ильи Пророка, Спасо-Преображенского монастыря и духовной семинарии. Огромная вам благодарность. Желаю дальнейших успехов в работе на благо Ярославской земли и всего российского государства.