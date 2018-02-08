​К конкурсу детских рисунков «Наш город – наш дом!», организованному в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!», присоединились ученики Леснополянской начальной школы.



Часть идей еще находится в разработке, но уже есть и готовые проекты. Четвероклассница Настя Шипина предложила обустроить футбольное поле неподалеку от школы – организовать там велотрек, установить беседки для отдыха. Полина Левашова задумала сделать комфортным школьный двор: создать волейбольные, футбольные площадки и даже ботанический сад, где можно проводить уроки по предмету «окружающий мир».



Конкурс «Наш город – наш дом!» проводится по инициативе регионального отделения Российского движения школьников. Ребенок выбирает любую территорию родного края, которую, по его мнению, необходимо благоустроить (школьный двор, парк, детскую площадку, сквер, стадион), и рисует, как она должна измениться.



Принять участие в конкурсе может любой школьник Ярославской области с 1-го по 11-й класс. Первый этап проходит в учебных заведениях и завершится 18 марта. В определении победителя смогут принять участие все жители региона, пришедшие на избирательные участки.



Работы-победители будут представлены на региональном этапе, итоги которого подведут 30 апреля.



Справка



Программа «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлена на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным. В прошлом году в рамках программы в регионе реализовано 500 проектов. Отбор объектов для благоустройства в этом году продолжается. В частности, определены общественные территории – претенденты на проведение реконструкции. Окончательный выбор жители Ярославской области также смогут сделать 18 марта на избирательных участках.