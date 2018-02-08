​20 февраля для родителей ярославских выпускников будет организована пробная сдача единого государственного экзамена по русскому языку. Ее участники смогут пройти через все процедуры ЕГЭ: зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, смогут написать работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что предстоит решать 11-классникам.



Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, проходит второй раз. Ярославский регион участвовал в ней и в 2017 году. Пробный экзамен для родителей был организован в Ярославле, Некоузском, Первомайском, Рыбинском, Пошехонском и Борисоглебском районах.



20 февраля к акции присоединятся более 50 субъектов РФ, в остальных подобные мероприятия пройдут в последующие дни. Представители органов исполнительной власти расскажут и покажут родителям и журналистам, как будет организован ЕГЭ-2018.



Для того чтобы сдать пробный экзамен, взрослым необходимо подать заявление по месту учебы ребенка. Также все желающие испытать себя могут сообщить об этом до 14 февраля на электронный адрес pilenkova@yarregion.ru или по телефону 8 (4852) 40-08-66. Требуется указать свои фамилию, имя, отчество, место работы и контактный телефон.