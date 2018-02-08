​Началась сборка металлических конструкций нового моста через Которосль в створе Комсомольской площади в Ярославле.



– Это очень серьезный объект, – отметил на недавней пресс-конференции губернатор Дмитрий Миронов. – В прошлом году по поручению Президента России Владимира Путина были выделены средства на его строительство.



Осенью с аварийного моста были вынесены все коммуникации, а затем проведен его демонтаж. К настоящему времени завершено возведение двух береговых опор, идут обустройство свайных полей под вторую и третью опоры, подготовка надвижки пролетного строения. Также устанавливаются временные опоры, которые будут использоваться при надвижке моста. В этих работах задействованы водолазы.



– На строительной площадке находится четыре блока из двенадцати, – рассказал исполняющий обязанности директора департамента транспорта области Евгений Моисеев. – Их поставляют с разных заводов: мы приняли решение о разделении поставок для ускорения процесса. Часть уже привезли из Костромы, еще две части изготавливают в Ярославле на Заводе №50 и в Подмосковье. Следующим этапом после возведения двух оставшихся опор станет надвижка моста и его дальнейшее обустройство.



Евгений Моисеев подчеркнул, что погодные условия никак не влияют на график производства работ.



– Ежедневно на мост мы отдаем от двух до четырех единиц мостовых металлоконструкций согласно графику поставки, – сообщил главный инженер Завода №50 Вадим Лошадкин. – Начали мы работу с января. Сейчас на заводе собрано порядка 70 процентов заказа, конструкция готовится к окраске и поставке на объект. Мост состоит из опорных и рядовых блоков, а также из опорных и консольных плит. Средний вес блока – 17 тонн, плиты – 6 тонн.



В 2017 году на строительство моста через Которосль в Ярославскую область было направлено два транша федеральных средств – 200 и 250 миллионов рублей. Общая стоимость строительно-монтажных работ – 642 миллиона рублей.



Справка



Автодорожный мост через реку Которосль в створе Комсомольской площади связывает три района Ярославля, имеет транзитное направление на Юго-Западную окружную дорогу, которая является участком федеральной трассы М8 «Холмогоры». Однако за 57 лет эксплуатации важный для города объект износился более чем на 70 процентов, отдельные конструкции – на 100 процентов. Мост находился в предаварийном состоянии и был признан непригодным для дальнейшего движения транспортных средств.