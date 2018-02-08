​8 февраля в администрации Гаврилов-Ямского района трем многодетным семьям были вручены правоустанавливающие документы на землю. Участки для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства выделены им в селах Шопша и Великое.



– В Гаврилов-Ямском муниципальном районе полностью ликвидирована очередь многодетных семей на бесплатное предоставление земли под строительство жилья, – рассказала заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Анна Желиховская. – Два из трех участков, переданных сегодня, предназначены именно для возведения домов и один – для ведения личного подсобного хозяйства.



У Садокат Акрамовой шестеро детей, и получение земли под строительство просторного дома для этой большой семьи – хорошая возможность повысить качество жизни.



– Нам предоставили земельный участок в селе Шопша. Рядом школа, детский сад. Это важно для нас, – рассказала Садокат Акрамова. – Старшему сыну 14 лет, а младшей дочке 10 месяцев. Сейчас живем в поселке Ясеневка, и необходимые социальные объекты в удаленности. Мы с мужем планируем построить дом, тем более что есть возможность подключения газа и воды.



На сегодняшний день в Гаврилов-Ямском районе предоставлено 158 земельных участков, из них 149 – многодетным семьям. Кроме того, в аренду без торгов передано три земельных участка. На учете на получение земельных участков под ведение личного подсобного хозяйства – 16 многодетных семей.



На территории региона бесплатно предоставлено в собственность 3510 земельных участков отдельным категориям граждан, из них 2425 – многодетным семьям.