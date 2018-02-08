​На должность главного врача областной онкологической больницы назначен Лев Кудяков. Сегодня он был представлен коллективу лечебного учреждения. Он приехал из Томской области, где под его руководством создана трехуровневая региональная система оказания онкологической помощи.



С 2012 по 2017 год Лев Кудяков возглавлял Томский областной онкологический диспансер. Под его руководством разработан алгоритм оказания медицинской помощи онкобольным, порядок оказания противоболевой помощи, стандарт организации работы поликлиники «Поликлиника без очередей» и другие системные документы регионального значения, которые действуют в настоящее время.



При участии Льва Кудякова впервые в истории Томской области началось проведение лучевой терапии детям, в том числе под наркозом, внедрены диагностические манипуляции детям под наркозом. Кроме того, в рекордно короткие сроки был построен самый высокотехнологичный больничный корпус Томской области – лечебно-диагностический радиологический корпус онкологического диспансера.



– Я знаю, что в Ярославской области сильная база для лечения онкобольных, – отметил Лев Кудяков. – Здесь работают высокопрофессиональные специалисты. Нам вместе предстоит решать важнейшие задачи, которые перед нами ставит руководство региона, и бороться за жизнь пациентов. И в этом нелегком деле я рассчитываю на помощь и поддержку ярославских коллег. В своей работе уделю внимание созданию трехуровневой системы оказания онкологической помощи. Пока ее в Ярославской области нет. Она поможет выявлять рак на ранних стадиях и даст нам возможность спасти жизнь большому числу пациентов.



Справка



Лев Кудяков окончил СибГМУ по специализации «лечебное дело», субординатуру по хирургии. Кандидат медицинских наук. В 1997 – 1998 годах был ассистентом кафедры военно-полевой хирургии ВМФ СибГМУ на базе военного госпиталя города Северска в качестве заведующего экспериментальной лабораторией, преподавателя военно-полевой хирургии. С 2007 по 2012 год – главный врач городской поликлиники №6.



Автор двух патентов на изобретения и 30 статей в отечественных и зарубежных изданиях. Имеет почетные грамоты Министерства здравоохранения Российской Федерации.