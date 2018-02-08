​Управление по социальной и демографической политике Правительства области проводит прием документов участников программы по улучшению жилищных условий многодетных семей в 2018 году.



Программа действует в регионе с 2010 года. Благодаря этому семьи, воспитывающие троих и более детей в возрасте до 18 лет, могут получить средства областного бюджета в виде адресных безвозмездных субсидий на приобретение или строительство жилья.



– Субсидии предоставляются в порядке очереди согласно областному сводному списку многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, – сообщила начальник управления по социальной и демографической политике Марина Башмашникова. – Сейчас в нем 1305 семей.



Всего за годы действия программы жилищные условия улучшили 248 семей. Среди получивших субсидию – Ирина и Петр Пракопьевы из Ростовского района, воспитывающие троих детей.



– Своего жилья у нашей семьи не было, а дети мечтали о доме, в котором у всех были бы свои комнаты, – рассказала Ирина Пракопьева. – Благодаря поддержке Правительства области наша мечта осуществилась.



Планируется, что в этом году улучшить жилищные условия по программе смогут 10 семей.