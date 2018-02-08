​Делегация Ярославской области во главе с заместителем председателя Правительства Валерием Холодовым принимает участие в работе 25-й, юбилейной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2018».



На мероприятие, которое проходит с 5 по 9 февраля в Москве, приехали представители 2342 компаний из 63 стран мира, в том числе 1659 производителей и поставщиков из всех регионов России. Организованы национальные экспозиции 31 страны.



Приветственный адрес министра сельского хозяйства России Александра Ткачева на открытии юбилейной выставки зачитал его заместитель Евгений Громыко. В документе, в частности, говорится, что за четверть века «Продэкспо» стало крупнейшей профильной выставкой в России. С каждым годом ее статус поднимается, участники демонстрируют лучшие образцы продукции, новейшие достижения и технологии. Разнообразна и насыщенна программа деловых мероприятий, определяющая главные ориентиры развития продовольственного рынка.



На выставке представлены крупнейшие сельхозпроизводители Ярославской области: ЗАО «Единство», ООО «Торговый дом «Левашово», ЗАО «Атрус», Угличская птицефабрика, кондитерская фабрика «Собрание» и ЗАО «Кофе-цикорный комбинат «Аронап». Они продемонстрировали широкий ассортимент новых видов продукции.



– Выставка помогает в поиске перспективных партнеров, способствует запуску новых инвестиционных проектов, развитию сотрудничества производителей сельхозпродукции, перерабатывающих и торговых организаций, – отметил Валерий Холодов.



По словам председателя совета директоров Угличской птицефабрики Ивана Голубова, участие в «Продэкспо» – уникальная возможность не только представить свою продукцию российским покупателям, но и обсудить перспективы выхода на зарубежные рынки. Также члены ярославской делегации отметили, что выставка позволяет обсудить с коллегами проблемы развития, найти потенциальных поставщиков сырья и рассмотреть вопросы сертификации продукции.