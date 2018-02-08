​8 февраля в России стартовал цикл открытых уроков для школьников по профессиональной навигации. Этот совместный проект портала «ПроеКТОриЯ» и Минобрнауки РФ – продолжение Всероссийского открытого урока с Владимиром Путиным, который прошел 1 сентября 2017 года в Ярославле и набрал в сети около 10 миллионов просмотров.



– Мы видим, какой огромный интерес был к этому событию среди школьников, родителей, педагогов, – сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – И сейчас открытые уроки – прекрасный повод поговорить с ребятами о профессиях будущего. Первый урок цикла посвящен агропромышленному комплексу. И очень важно, что среди спикеров – люди, обладающие большими знаниями о новых технологиях, которые применяются в этом секторе, о точках роста АПК.



Онлайн-урок охватил 17 тысяч российских образовательных организаций, которые зарегистрировались на портале «ПроеКТОриЯ», в том числе около 140 школ Ярославской области. Старшеклассники школы №49 регионального центра даже получили возможность задать свой вопрос лекторам. Роман Меняльщиков поинтересовался, не оставят ли новые технологии без работы основную массу занятых в АПК сегодня. Специалисты успокоили: нет, без человека по-прежнему не обойтись, ветеринара или агронома не заменит ни робот, ни компьютер.



Следующий онлайн-урок состоится 15 февраля. Речь пойдет об архитектуре, урбанистике и строительстве. После этого пройдет открытое занятие, посвященное цифровым технологиям в здравоохранении.



К открытым урокам может подключиться любой класс в любой точке страны. Прямая трансляция доступна на портале «ПроеКТОриЯ», а также в соцсетях проекта.