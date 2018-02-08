​В сквере на улице Андропова в Ярославле начали монтировать выставку масленичных кукол. Все работы сделаны участниками конкурса «Краса Масленица – 2018», центральной темой которого в этом году стало солнце. Организаторы рекомендовали использовать в костюмах солнечные цвета: красный, желтый, оранжевый и золотой. Обязательные требования: кукла должна быть устойчивой и не менее 1,5 метра в высоту.



Конкурс масленичных кукол проводится в Ярославле в седьмой раз и вызывает большой интерес у жителей и гостей региона. Готовиться к нему начали заранее. В январе в областном центре прошел семинар, на котором участники познакомились с современными тенденциями в изготовлении кукол, обменялись опытом.



В ближайшее время в сквере на улице Андропова будет установлено более 200 кукол, которые останутся здесь до 18 февраля. В этом году свои работы на суд жюри и зрителей представили ярославцы, жители муниципальных районов области. Также впервые в конкурсе участвуют города Золотого кольца.



Жюри, в состав которого входят профессиональные художники, мастера прикладного творчества, оценят экспонаты, а затем выберут самую солнечную куклу, которая и станет победительницей.