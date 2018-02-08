​С 9 по 18 февраля на площади Труда в Ярославле проходит межрегиональная масленичная ярмарка продовольственных и фермерских товаров. Мясные изделия, сыр, молоко и творог, мед, сладости, выпечку и многое другое можно купить без торговой наценки.



В ярмарке примут участие более 30 предприятий торговли, сельхозтоваропроизводители и фермерские хозяйства.



Мероприятие организовано департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области и ГОАУ ЯО «Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса».