​С 9 по 18 февраля на площади Труда в Ярославле проходит межрегиональная масленичная ярмарка продовольственных и фермерских товаров. Мясные изделия, сыр, молоко и творог, мед, сладости, выпечку и многое другое можно купить без торговой наценки.

В ярмарке примут участие более 30 предприятий торговли, сельхозтоваропроизводители и фермерские хозяйства.

Мероприятие организовано департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области и ГОАУ ЯО «Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса».

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
10:15
15 просмотров