|С 9 по 18 февраля на площади Труда в Ярославле проходит межрегиональная масленичная ярмарка продовольственных и фермерских товаров. Мясные изделия, сыр, молоко и творог, мед, сладости, выпечку и многое другое можно купить без торговой наценки.
В ярмарке примут участие более 30 предприятий торговли, сельхозтоваропроизводители и фермерские хозяйства.
Мероприятие организовано департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области и ГОАУ ЯО «Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса».
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