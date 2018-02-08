Вопросы развития кадрового потенциала региона стали темой круглого стола, прошедшего в Правительстве Ярославской области. В мероприятии, организованном региональным департаментом инвестиций и промышленности, приняли участие представители органов власти, научно-исследовательского сообщества, руководители предприятий.



– Сегодня перед нами стоит стратегическая задача вывести систему подготовки кадров для региональной промышленности на совершенно новый качественный уровень, – подчеркнула директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина. – Потребность в квалифицированных специалистах сегодня высказывают и промышленные предприятия, и инвесторы, планирующие работать на территории региона. При этом часть выпускников технических вузов уезжают в другие субъекты РФ. Необходимо ориентировать их применять свои знания и возможности здесь, в Ярославской области. Также важно координировать образовательные программы с сегодняшними потребностями экономики и конкретных производств.



Как отметил Президент РФ Владимир Путин в рамках прошедшего 1 февраля заседания президиума Госсовета по вопросу развития промышленного потенциала регионов, ведущей задачей государства является реализация мероприятий по повышению производительности труда, созданию новых высокопроизводительных рабочих мест и подготовке высококвалифицированных работников, соответствующих требованиям мировых стандартов.



В Ярославской области ведется системная работа по развитию кадрового потенциала. Регион – официальный участник движения «WorldSkills Russia». С июля 2016 года внедрен стандарт кадрового обеспечения промышленного роста, целью которого является использование эффективных инструментов и мировых стандартов повышения кадрового потенциала для высокотехнологичных отраслей региональной промышленности. Ряд профессиональных образовательных организаций и предприятий Ярославской области участвуют в реализации дуальной модели образования. С октября прошлого года в Рыбинске начал свою работу детский технопарк «Кванториум» для подготовки кадрового резерва наукоемких и высокотехнологичных производств.



Региональные промышленники заострили проблемы привлечения молодых специалистов на предприятия и обновления программ обучения вузов в соответствии с потребностью в высококвалифицированных кадрах. Как отметил и. о. ректора ЯГТУ Сергей Гудков, особую актуальность приобретает необходимость регулярного мониторинга кадровых потребностей предприятий и проведения переподготовки и повышения квалификации специалистов инженерных специальностей.



Участники дискуссии договорились, что следующим этапом станет разработка конкретных предложений, которые будут рассмотрены на заседании Губернаторского совета по вопросам развития промышленности в начале марта.