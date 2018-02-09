​В ходе рабочей поездки в Рыбинск 9 февраля губернатор Дмитрий Миронов посетил детский технопарк «Кванториум». Здесь реализуются программы дополнительного образования детей по пяти направлениям: авиационные технологии, энергетика, робототехника, IT-технологии и нанотехнологии.



Федеральная сеть детских технопарков создается в стране по инициативе Президента России Владимира Путина. В Ярославской области «Кванториум» начал работу осенью прошлого года. Сегодня экскурсию для гостей провела его директор Татьяна Талова.



В лаборатории конструкционных материалов дети продемонстрировали выращенные кристаллы, в помещении «Робоквантума» – представили проект «Шлюз», который стал финалистом всероссийского фестиваля «Робофест». В лекционном зале ребята запустили квадрокоптеры по заданной траектории.



– Работа с детьми очень важна. У нас промышленно развитый регион, и нам нужны умные инженеры, разработчики, исследователи, – сказал Дмитрий Миронов. – Мы уже начинаем вовлекать ребят в решение по-настоящему взрослых задач, помогаем всем нашим талантам. Сейчас в региональном банке одаренной молодежи хранятся данные о более чем 65 тысячах ребят. Многие из них принимали участие в интеллектуальных форумах. В прошлом году в Ярославле прошел 5-й форум «ПроеКТОриЯ». И я надеюсь, что «Кванториум» станет хорошей школой и трамплином в будущее для талантливых детей.



Промышленные предприятия региона уже оценили потенциал технопарка. Сегодня в присутствии губернатора было подписано соглашение о сотрудничестве между «Кванториумом» и ПАО «ОДК-Сатурн».



– Мы взаимодействуем с детским технопарком фактически с самого начала его работы, – рассказал заместитель управляющего директора предприятия Алексей Соболев. – Ребята уже посетили производство «Сатурна», и вместе нам удалось реализовать несколько совместных проектов. В декабре провели чемпионат «Построй карьеру в ОДК» среди школьников 9 – 11-х классов, в котором приняли участие 165 человек. Совместную работу будем продолжать, это еще одно звено в формировании и развитии той технической интеллигенции, которая необходима городу.



Подобные соглашения о сотрудничестве с детским технопарком намерены заключить АО «Рыбинский завод приборостроения», АО «СатИЗ», ОАО «Каскад Верхневолжских ГЭС», ООО «НПО «Криста», судостроительный завод «Вымпел», конструкторское бюро «Луч».



Заместитель председателя Правительства области Роман Колесов сообщил, что прорабатывается проект создания детского технопарка и в Ярославле.



Справка



Детский технопарк «Кванториум» в Рыбинске создан в рамках федеральной целевой программы развития образования. В настоящее время 802 ребенка обучаются здесь по дополнительным общеобразовательным программам технической и естественно-научной направленности («Беспилотные летательные аппараты», «3D-технологии и прототипирование», «Основы энергетики», «Основы разработки электронных программируемых устройств на основе микроконтроллерной платформы Arduino», «Основы электроники и робототехники», «Введение в материаловедение и нанотехнологии», «Основы информационных технологий. Современные технологии программирования»).



При взаимодействии с ПАО «ОДК-Сатурн» созданы кейсовые предложения для развития изобретательской деятельности детей.



Обучающиеся в детском технопарке принимают участие во всероссийских мероприятиях технической и естественно-научной направленности.



В перспективе – введение в технопарке дистанционного обучения очно-заочной формы для детей, проявляющих одаренность, проживающих в территориально удаленных местностях Ярославской области, проведение профильных лагерей для одаренных детей, разработка модульных курсов по программам «Технический английский язык», «Основы высшей математики», функционирование стажировочной площадки для учителей физики, химии, технологии.