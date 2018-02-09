​В рамках федеральной программы «Бережливая поликлиника» в детской поликлинике имени Семашко заканчивается ремонт бокса по оказанию неотложной помощи. Средства на его оснащение выделены из резервного фонда Президента России Владимира Путина.



Это первое в Ярославле лечебное учреждение такого профиля, где создается подобный бокс. Здесь предусмотрены отдельный вход, зона ожидания пациентов, гардеробная, кабинет врача, кабинет неотложной помощи, карантинный полубокс для инфекционного больного, в котором свой санузел.



Сейчас ремонт выполнен на 95 процентов. После ввода бокса в эксплуатацию маленькие пациенты с острой патологией смогут получать помощь в отдельном помещении. И если раньше на это отводилось несколько часов, то теперь время сократится до 50 минут.



– Бокс для неотложной помощи будет оснащен всем необходимым оборудованием, – сообщил главный врач больницы имени Семашко Игорь Виноградов. – Мы приобретаем сюда средства перемещения пациентов, дыхательное оборудование, кардиограф, дефибриллятор. 1 миллион 300 тысяч рублей нам было выделено из резервного фонда Президента Владимира Путина. Деньги потрачены на бокс и ремонт регистратуры.



Откроется бокс по оказанию неотложной помощи летом этого года. Только в одну смену здесь можно будет принимать до 50 человек.



– Сейчас наша поликлиника обслуживает восемь участков. Это более семи тысяч детей, – рассказала заведующая детской поликлиникой имени Семашко Маргарита Герасимовская. – Кроме бокса неотложной помощи мы реализуем еще и проект «Открытая регистратура». На деньги из резервного фонда Президента России мы отремонтировали старую регистратуру, потратив на это 300 тысяч рублей. Приобрели современные консоли на два места, новые стеллажи для амбулаторных карт, оборудуем рабочие места компьютерами. Впереди – создание кол-центра. Все это позволит нам улучшить качество медицинской помощи и сократить сроки ее оказания.