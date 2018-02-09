|На дорогах регионального значения продолжаются работы по ликвидации снегопада. Как заверил директор областной дорожной службы Антон Заев, до конца недели они будут выполнены на 100 процентов.
– В минувшие дни наш регион накрыл сильнейший циклон, выпало порядка месячной нормы осадков. В связи с этим была организована круглосуточная уборка дорог. В усиленном режиме работали как подрядчик, так и заказчик, – отметил Антон Заев. – Считаю, что «Ярдормост» со своими задачами в условиях сильнейшего снегопада справился. Предприятие обеспечило необходимое транспортно-эксплуатационное состояние дорог.
Срывов и остановок в движении на региональных трассах зафиксировано не было. Все поступавшие в диспетчерские службы жалобы незамедлительно отрабатывались, принимались необходимые меры.
Ежесуточно на уборке дорог было задействовано порядка 500 человек и более 300 единиц техники.
Напомним, во вторник на заседании Правительства области губернатор Дмитрий Миронов призвал ответственных лиц максимально оперативно и эффективно организовать работу по ликвидации последствий сильного снегопада.
Справка
Ярославская областная дорожная служба является государственным заказчиком и контролирующим органом по содержанию региональных автомобильных дорог. У Ярдорслужбы заключен полуторалетний контракт с подрядной организацией – государственным предприятием «Ярдормост».
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