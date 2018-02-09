​Первомайский бульвар в Ярославле станет самой необычной площадкой «Главной Масленицы страны». Здесь с 11 по 18 февраля развернутся фестиваль уличной еды и фестиваль уличного искусства «Раскрась город к весне», а также оригинальная фотозона, детская площадка, и, конечно, будет работать горка – непременный атрибут масленичных гуляний.



На фестивале уличной еды будет представлена продукция кафе, ресторанов, пекарен. Помимо традиционных блинов в меню бургеры, плов в казане, щи, хот-доги с ростовским луком, мясной рулет из фермерской говядины, стейки, фалафель в лаваше, соленые и сладкие орехи, спиральные чипсы, гирос, пельмени, горячие оладьи, хворост, пончики, паровые пирожки.



Гостем фестиваля уличной еды в Ярославле станет знаменитый шеф-повар Григорий Мосин. Специально для «Главной Масленицы страны» он разработал рецепт ярославского масленичного бургера. Попробовать его на вкус можно будет 17 февраля на Первомайском бульваре. Также Григорий Мосин проведет мастер-класс по приготовлению этого блюда и станет участником «Бургерных боев», в ходе которых свое мастерство продемонстрируют известные ярославцы.



Фестиваль уличного искусства «Раскрась город к весне» предложит художникам и горожанам 50 арт-объектов для красочной росписи, от двухметровых букв до деревянных скульптур.



Еще одним украшением бульвара станет оригинальная фотозона. С помощью тантамаресок любой сможет примерить театральные костюмы различных эпох: для этого аттракциона использованы эскизы костюмов из коллекций Ярославского художественного музея и театра им. Ф. Волкова.



В завершение масленичного марафона 18 февраля в 12.00 Первомайский бульвар станет местом романтического флешмоба, повторяющего старинную ярославскую традицию «Столбы»: в этой акции примут участие влюбленные и молодожены.



Справка



Григорий Мосин – шеф-повар компании «Weber». Бренд-шеф сети кулинарных школ «Live Kitchen» («Чайхона №1»). Бренд-шеф ресторана «P&B Kitchen». Постоянный участник кулинарных ТВ-шоу: «Контрольная закупка» на Первом канале, «О самом главном» на «Россия-2», «НашПотребНадзор» на НТВ и многих других.