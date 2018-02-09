​С начала 2018 года в результате проверочных мероприятий по выполнению недропользователями условий лицензий по соблюдению уровня добычи общераспространенных полезных ископаемых пресечены нарушения в деятельности 10 хозяйствующих субъектов.



– В девяти случаях нарушители привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 7.3 КоАП РФ, предусматривающей наложение административного штрафа на юридических лиц от трехсот до пятисот тысяч рублей, – рассказал исполняющий обязанности директора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – Действие одной лицензии аннулировано.



За прошлый год сотрудники департамента охраны окружающей среды и природопользования пресекли 70 нарушений законодательства в области недропользования.