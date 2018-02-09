​9 февраля губернатор Дмитрий Миронов в рамках рабочей поездки в Рыбинск посетил завод «Раскат». Предприятие, признанное в 2016 году банкротом, вновь в строю: только за первый месяц этого года здесь выпущено 16 дорожных катков. Это стало возможным благодаря вмешательству Правительства области, которым был найден стратегический инвестор, заинтересованный в развитии производства дорожной техники.



– Это сделано не только для коллектива предприятия, но и для всего региона, чтобы город Рыбинск развивался, чтобы его промышленная слава приумножалась, – сказал Дмитрий Миронов. – Я благодарен руководству предприятия за то, что в непростых условиях был сохранен коллектив, который сегодня эффективно работает. Важно, что нет задолженности по зарплате. Мы активно взаимодействуем с Минпромторгом по включению вашего предприятия в реестр крупнейших поставщиков. Это позволит «Раскату» получать компенсацию по утилизационному сбору. Задача непростая, есть много нюансов, но, думаю, у нас все получится.



Сейчас на «Раскате» все сотрудники выведены на полный рабочий день. В ближайшем будущем предприятие планирует расширить спектр выпускаемой продукции, увеличить число штатных единиц, повысить размер средней заработной платы.



На предприятии Дмитрий Миронов вместе с генеральным директором АО «Раскат» Сергеем Борисовым, заместителем генерального директора по стратегии, инновациям и развитию НПО «Высокоточные комплексы» Александром Дерновым и генеральным директором ОАО «Ковровский электромеханический завод» Владимиром Лебедевым осмотрел цех сборки. Глава региона пообщался с работниками предприятия, ответил на их вопросы.