​В ходе рабочей поездки в Рыбинский район губернатор Дмитрий Миронов посетил ЦЛС «Демино», где начался второй этап строительства регионального центра по лыжным гонкам и биатлону. Проект реализуется в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016 – 2020 годы» и финансируется из трех бюджетов: федерального, регионального и местного.

В настоящее время в «Демино» уже готов биатлонный комплекс. Он включает в себя стрельбище на 30 мест с адаптированной площадкой для инвалидов и оружейной комнатой. Объект начнет работу после приемки международной комиссией.

Дмитрий Миронов и председатель Правительства области Дмитрий Степаненко осмотрели стрелково-биатлонный комплекс и проехали на снегоходах вдоль трассы, чтобы оценить ее готовность к предстоящему Деминскому марафону.

– Этот проект поддержал Президент России Владимир Путин. Качество строительства, сроки ввода объектов в эксплуатацию под контролем Минспорта и Правительства области, – сказал Дмитрий Миронов. – Работы завершатся в декабре 2018 года, а как тренировочная база трасса «Демино» может использоваться уже сейчас.

В рамках второго этапа в ЦЛС «Демино» планируется завершить деятельность по продлению биатлонной трассы, реконструкцию лыжероллерной трассы, наладку системы освещения.

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