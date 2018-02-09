​9 февраля в «Демино» глава региона Дмитрий Миронов провел заседание оргкомитета по подготовке к XI международному лыжному марафону FIS/Worldloppet. Соревнования, официальным партнером которых является госкорпорация «Ростех», пройдут в Ярославской области 3 – 4 марта. Это одно из главных спортивных событий в России и одно из 16 лучших в мире, включенных в серию Worldloppet.



– В оставшееся до стартов время необходимо поработать особенно результативно, постараться учесть все нюансы, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Я сегодня посмотрел трассу. Она в отличном состоянии. Организаторам удалось справиться с аномальными снегопадами, и осадки пошли только на пользу. Но нам важно быть готовыми к любым погодным сюрпризам. Правительство области в рамках своей компетенции готово оказать необходимую помощь.



Традиционно Деминский марафон будет организован в формате двухдневного спортивного семейного фестиваля. В числе почетных гостей – чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года Алексей Петухов, трехкратный призер зимних Олимпийских игр и чемпион мира Александр Завьялов, олимпийский чемпион Никита Крюков.



– Мы должны очень тщательно подойти к обеспечению безопасности и общественного порядка как при проведении соревнований, так и в местах проживания спортсменов и гостей марафона, – отметил Дмитрий Миронов. – Кроме того, важно показать пример доброжелательности, корректности и открытости. Пусть спортсмены и тренеры, которые к нам приедут, потом расскажут в своих странах, как тепло умеют встречать гостей в России. На это должна быть направлена и культурная программа марафона.



Каждый год международные федерации FIS и Worldloppet предъявляют новые требования к проведению соревнований. В этом году на трассе будут установлены пункты обогрева, отдыха и первой медицинской помощи для участников. Впервые предусмотрено непрерывное телевизионное сопровождение лидеров марафона.



– Мы чувствуем во всем колоссальную поддержку Правительства области и корпорации «Ростех», – сказал директор спортивного некоммерческого партнерства «Деминские марафоны» Александр Игнатьев. – Своих спортсменов на марафоне представят 61 регион и 21 страна. Впервые примут участие лыжники из Грузии, во второй раз – из Индии, Испании. Всего мы ожидаем порядка 2900 человек. Едут целыми туристическими группами: из Норвегии 47 человек, из Финляндии порядка 30 человек, около 20 из Словении. Марафон набирает силу.



Программа марафонских выходных включает «золотую» гонку Worldloppet на дистанции 50 километров свободным стилем, «серебряную» гонку Worldloppet на дистанции 25 километров классическим стилем, а также гонки на 10 и 5 километров классическим стилем. Особой популярностью пользуется Деминский baby-марафон – 1 километр.



Справка



Деминский марафон – крупнейший лыжный марафон России, единственный в стране включенный в престижную серию международной федерации лыжных марафонов Worldloppet. В сезоне 2017 – 2018 годов Деминский марафон вошел в Кубок лыжных марафонов FIS/Worldloppet. Второй год официальным партнером соревнований является госкорпорация «Ростех».



Первый официальный Деминский марафон состоялся 19 марта 2007 года. На старт вышли около 100 человек. В 2008 году Деминский марафон был включен в серию RussiaLoppet, объединяющую 16 лучших российских лыжных марафонов, и по представлению Федерации лыжных гонок России утвержден в календаре FIS.



В 2017 году Деминский марафон занял восьмое место среди лучших марафонов мира, количество финиширующих лыжников – 1732 из 55 регионов России, от Мурманска до Камчатки, и из 17 стран мира, включая Японию, Грецию, Новую Зеландию и США. Среди крупных лыжных марафонов в России Деминский марафон занял первое место.