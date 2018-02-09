​О работе над брендбуком Ярославской области в ходе пресс-конференции рассказала директор регионального департамента туризма Юлия Рыбакова. Также в пресс-конференции приняли участие эксперты: вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов, вице-президент Международной академии бизнеса и новых технологий (МУБиНТ), доктор филологических наук, профессор Валентин Степанов и исполнительный директор Ярославского конвеншн-бюро Ирина Скороходова.



– Работа над созданием бренда проходит в несколько этапов, – отметила Юлия Рыбакова. – Сейчас брендбук проходит стадию общественного обсуждения. Нам важно получить конструктивные замечания, выслушать мнения, чтобы отшлифовать детали. Параллельно мы начинаем коммуникативное продвижение.



Работа над туристическим брендом началась в июне 2017 года. Предварительным этапом стало исследование предыдущих наработок региональных специалистов. В рамках исследования ресурсов и потенциала территории шла работа с каждым городом области. К проектной деятельности привлекались эксперты, культурологи, историки, маркетинговые специалисты, турбизнес. Был проведен анализ нескольких туристических рынков. Промежуточные результаты отслеживались на заседаниях Координационного совета по туризму при губернаторе Ярославской области.



– Мы и ранее делали шаги по позиционированию региона, – рассказала Ирина Скороходова. – В 90-е годы были разработаны два первых буклета, которые издавались, чтобы обозначить Ярославскую область. Первый назывался «Ярославия – сердце России», второй «Ярославия – земля древних городов». Но в то время не было ни сил, ни средств, чтобы проработать это решение. Но уже тогда мы ориентировались именно на города Ярославии, на их уникальность. При создании бренда эти наработки были учтены и получили развитие и качественную концептуальную базу.



Слоган, отражающий основную концепцию бренда – «Ярославия – среднерусская Гардарика», разрабатывался с учетом продвижения туристического потенциала Ярославской области не только на российском, но и на зарубежном рынке. Гардарикой, или страной городов, называли Древнюю Русь ее западноевропейские соседи. Этот термин узнаваем и сегодня.



– Гардарика – слово с индоевропейским корнем, это то, что роднит славянские языки с германскими и романскими языками, – подчеркнул Валентин Степанов. – В этом я вижу сильное преимущество. Гард – очень хорошо знакомый нам корень, это и град, это и город, и огород. Это слово понятно нам, носителям русского языка, другим славяноязычным народам, германоязычным и романоязычным народам.



Главная задача брендбука – закрепить образ региона на туристическом рынке в условиях жесткой конкуренции, а также сформировать у туристов четкие ожидания от территории.



– Существенный рост конкуренции идет со стороны регионов со схожими ресурсами: это Владимирская, Московская, Костромская, Тульская области и регионы северо-запада РФ – Новгородская, Псковская, Вологодская, Тверская области, – отметил Вадим Прасов. – Это отчаянная борьба. И нам крайне важно выбрать позицию, наилучшим образом отражающую нашу уникальность, наши конкурентные преимущества, нашу особую роль и место на туристической карте. То есть нам надо формировать уникальное предложение.



Департамент туризма Ярославской области уже запустил процесс общественного обсуждения брендбука. Задать интересующие вопросы и поделиться мнением все желающие могут на туристическом портале региона, а также в соцсетях.