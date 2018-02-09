​В рамках ТОСЭР в Тутаеве будет реализован проект в сфере химической промышленности. Проект по локализации производства поливинилхлоридных шлангов на территории промпарка «Мастер» был обсуждён в ходе отраслевого совещания, в котором приняли участие представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, инвестиционного блока регионального Правительства, АО «Институт пластмасс имени Г.С. Петрова» и ФГУП «Научно-технический центр «Химвест».



– Инвестиционный проект реализуется в рамках федеральной программы импортозамещения, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – В перспективе мы продолжим сотрудничать, развивая высокотехнологичные и инновационные производства химической отрасли на территории региона. Региональная власть в лице институтов поддержки готова оказать всестороннюю поддержку инвестору.



В августе будет запущено производство промышленных шлангов ПВХ и компаунда. Как отметил в своем докладе заместитель директора Департамента химико-технологического, лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Александр Орлов, проект по созданию производства пластиковых шлангов ПВХ для Ярославской области проект значимый, так как обеспечивает синергетическое взаимодействие Минпромторга России, региональных институтов развития, АО «Институт пластмасс» и профильного предприятия ФГУП «НТЦ «Химвест» в создании в России импортозамещающего производства в химической отрасли.



Территория опережающего социально-экономического развития в Тутаеве, созданная в октябре 2017 года, одна из приоритетных задач в рамках повышения инвестиционной привлекательности региона в соответствии со стратегией регионального развития «10 точек роста». Придание статуса ТОСЭР моногороду способствует созданию новых рабочих мест и благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, комплексному содействию инвестпроектов на их территории.



Локализация современного промышленного производства на территории ТОСЭР имеет ряд преимуществ для инвестора. C 1 января 2018 года инвесторы смогут получить статус резидента территории опережающего социально-экономического развития в Тутаеве. Для утвержденных резидентов ТОСЭР действует льготный налоговый режим. Это касается налога на прибыль, земельного и имущественного налогов. Существенно уменьшится размер страховых взносов. Также инвесторы смогут получить поддержку в строительстве инфраструктуры и на предоставление займов от фонда моногородов. К тому же, в текущем году значительная часть федеральных средств, выделенных на государственную поддержку малого и среднего бизнеса от Министерства экономического развития Российской Федерации, будет направлена на завершение реконструкции Тутаевского промышленного парка «Мастер».



По итогам совещания участники обсудили перспективы сотрудничества на полях V Международного технологического форума «Инновации. Технологии. Производство», который состоится Рыбинске в апреле текущего года. В ходе стратегической сессии, организуемой в рамках форума, участники и гости форума смогут обменяться мнениями по вопросам организации высокотехнологичных производств и подготовки рабочих кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности.