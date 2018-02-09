|11 февраля в Ярославле открылась Главная Масленица страны. Начался праздник на Первомайском бульваре. Масштабные массовые гуляния, развлекательные зоны для детей и взрослых, фестивали уличной еды и уличного искусства ждали здесь сегодня ярославцев и гостей города.
Помимо традиционных масленичных блинов, участники фестиваля уличной еды подготовили уникальные блюда авторской кухни. Все угощения готовили на глазах гостей шеф-повара ярославских ресторанов и кафе из натуральных фермерских продуктов местного производства.
Роспись двухметровых букв, из которых было сложено слово «блины», и мастер-классы по раскрашиванию деревянных блинчиков предложили организаторы фестиваля уличного творчества. Участие в нем приняли школьники, которым помогали волонтеры.
Кроме того, в этот день на Первомайском бульваре дети штурмовали специально построенную для них снежную крепость и играли в зимней песочнице из сена. А взрослые фотографировались в театральных костюмах различных эпох. Для этого были изготовлены тантамарески по эскизам костюмов из коллекций Ярославского художественного музея и Волковского театра, нарисованные в том числе Кустодиевым и Билибиным.
– Мы впервые за долгое время возвращаем Первомайскому бульвару статус праздничной площадки, – отметила на открытии Главной Масленицы страны директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Наполняем его новым звучанием традиционного праздника. Мы активно развиваем городской туризм, и он требует нового типа развлечений, которые позволят горожанам и нашим гостям максимально включаться в празднование. Поэтому здесь проходят фестивали уличной еды и уличного искусства. Надеюсь, всех порадует новый вкус нашей территории и наша Масленица.
В открытии Главной Масленицы приняли участие главы Ростова, Иваново, Сергиев-Посад. Делегации всех городов Золотого Кольца стали участниками карнавального шествия и Большого Солнечного хоровода. Творческие коллективы городов выступили в вечернем концерте на Советской площади.
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