|Тысячи ярославцев и гостей города пришли сегодня на Советскую площадь, чтобы принять участие в открывшемся фестивале «Главная Масленица страны». Праздничное действие началось с карнавального шествия «Солнечный парад», стартовавшего на Первомайском бульваре. В составе яркой костюмированной колонны – студенты, школьники, представители творческих коллективов и просто горожане.
На главной площади города собравшихся с началом праздничных гуляний поздравили почетные гости праздника – главы городов Золотого кольца России.
– Я рад быть сегодня здесь, в центре масленичных гуляний, Ярославле! Хочу пожелать всем вам хорошего настроения, солнца, радости и весны, – сказал глава Сергиева Посада Константин Нигурица.
Программу продолжила церемония зажжения масленичного огня. Затем состоялся концерт. Со сцены звучали песни в исполнении ярославских фольклорных групп «Услада» и «Диво», народного самодеятельного коллектива «Узарень». Выступили и творческие коллективы других городов Золотого кольца.
На масленичной ярмарке гостей ждали большой солнечный хоровод, веселые игры и мастер-классы, чай из огромного самовара, выпечка и сладости.
Особое внимание привлекла выставка полутораметровых масленичных кукол, развернувшаяся в сквере на улице Андропова. Все работы были выполнены участниками конкурса «Краса Масленица – 2018». Над куклами трудились мастера из Ярославля, Владимира, Костромы, Ростова, Переславля. Выставка продлится до 18 февраля.
Масленичные гуляния в Ярославле продолжатся в течение всей следующей недели. Основными площадками праздника станут Советская площадь, Первомайский бульвар, стадион «Спартаковец» и парк на острове Даманский.
На закрытие фестиваля «Главная Масленица страны» в Ярославле, которое состоится 18 февраля, можно будет добраться на масленичном поезде. По договоренности с областным департаментом туризма состав запустит Северная пригородная пассажирская компания.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
20:15
35 просмотров
2018.02.11 В Ярославле начались масленичные гуляния2018.02.09 В регионе будут развивать высокотехнологичные производства химической промышленности2018.02.09 Новый туристический брендбук региона представлен на обсуждение общественности2018.02.09 Дмитрий Миронов оценил готовность «Демино» к XI международному лыжному марафону Worldloppet2018.02.09 В «Демино» начался второй этап строительства регионального центра по лыжным гонкам и биатлону