​Тысячи ярославцев и гостей города пришли сегодня на Советскую площадь, чтобы принять участие в открывшемся фестивале «Главная Масленица страны». Праздничное действие началось с карнавального шествия «Солнечный парад», стартовавшего на Первомайском бульваре. В составе яркой костюмированной колонны – студенты, школьники, представители творческих коллективов и просто горожане.



На главной площади города собравшихся с началом праздничных гуляний поздравили почетные гости праздника – главы городов Золотого кольца России.



– Я рад быть сегодня здесь, в центре масленичных гуляний, Ярославле! Хочу пожелать всем вам хорошего настроения, солнца, радости и весны, – сказал глава Сергиева Посада Константин Нигурица.



Программу продолжила церемония зажжения масленичного огня. Затем состоялся концерт. Со сцены звучали песни в исполнении ярославских фольклорных групп «Услада» и «Диво», народного самодеятельного коллектива «Узарень». Выступили и творческие коллективы других городов Золотого кольца.



На масленичной ярмарке гостей ждали большой солнечный хоровод, веселые игры и мастер-классы, чай из огромного самовара, выпечка и сладости.



Особое внимание привлекла выставка полутораметровых масленичных кукол, развернувшаяся в сквере на улице Андропова. Все работы были выполнены участниками конкурса «Краса Масленица – 2018». Над куклами трудились мастера из Ярославля, Владимира, Костромы, Ростова, Переславля. Выставка продлится до 18 февраля.



Масленичные гуляния в Ярославле продолжатся в течение всей следующей недели. Основными площадками праздника станут Советская площадь, Первомайский бульвар, стадион «Спартаковец» и парк на острове Даманский.



На закрытие фестиваля «Главная Масленица страны» в Ярославле, которое состоится 18 февраля, можно будет добраться на масленичном поезде. По договоренности с областным департаментом туризма состав запустит Северная пригородная пассажирская компания.