|В спортивно-оздоровительном комплексе «Подолино» под Ярославлем прошла XXXVI Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Соревнования собрали более 1000 участников. На лыжню вышли любители, профессионалы и просто поклонники одного из самых популярных и видов спорта.
В церемонии открытия соревнований приняли участие заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко и директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный.
– Лыжня России – это яркий зимний праздник, который объединяет любителей лыжного спорта всех возрастов, – сказал Виталий Ткаченко. – Отрадно видеть, что в Ярославской области столько приверженцев здорового образа жизни. Сегодня мы посвятили лыжную гонку нашей сборной, которая в непростых условиях выступает на Олимпийских играх. Я и сам с большим удовольствием принял участие в гонке.
Соревнования традиционно прошли на двух дистанциях – 5 и 10 километров. Победители были награждены медалями и дипломами Министерства спорта России.
Для участников и гостей соревнований были организованы конкурсы, подготовлена концертная программа, работала полевая кухня.
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