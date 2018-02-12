​В спортивно-оздоровительном комплексе «Подолино» под Ярославлем прошла XXXVI Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Соревнования собрали более 1000 участников. На лыжню вышли любители, профессионалы и просто поклонники одного из самых популярных и видов спорта.



В церемонии открытия соревнований приняли участие заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко и директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный.



– Лыжня России – это яркий зимний праздник, который объединяет любителей лыжного спорта всех возрастов, – сказал Виталий Ткаченко. – Отрадно видеть, что в Ярославской области столько приверженцев здорового образа жизни. Сегодня мы посвятили лыжную гонку нашей сборной, которая в непростых условиях выступает на Олимпийских играх. Я и сам с большим удовольствием принял участие в гонке.



Соревнования традиционно прошли на двух дистанциях – 5 и 10 километров. Победители были награждены медалями и дипломами Министерства спорта России.



Для участников и гостей соревнований были организованы конкурсы, подготовлена концертная программа, работала полевая кухня.