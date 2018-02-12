​11 февраля в Ярославле открылась «Главная Масленица страны». Начался праздник на Первомайском бульваре. Масштабные массовые гулянья, развлекательные зоны для детей и взрослых, фестивали уличной еды и уличного искусства ждали здесь сегодня ярославцев и гостей города.



Помимо традиционных масленичных блинов, участники фестиваля уличной еды подготовили уникальные блюда авторской кухни. Все угощения готовили на глазах гостей шеф-повара ярославских ресторанов и кафе из натуральных фермерских продуктов местного производства.



Роспись двухметровых букв, из которых было сложено слово «блины», и мастер-классы по раскрашиванию деревянных блинчиков предложили организаторы фестиваля уличного творчества. Участие в нем приняли школьники, которым помогали волонтеры.



Кроме того, в этот день на Первомайском бульваре дети штурмовали специально построенную для них снежную крепость и играли в зимней песочнице из сена. А взрослые фотографировались в театральных костюмах различных эпох. Для этого были изготовлены тантамарески по эскизам костюмов из коллекций Ярославского художественного музея и Волковского театра, нарисованных в том числе Кустодиевым и Билибиным.



– Мы впервые за долгое время возвращаем Первомайскому бульвару статус праздничной площадки, – отметила на открытии «Главной Масленицы страны» директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Наполняем его новым звучанием традиционного праздника. Мы активно развиваем городской туризм, и он требует нового типа развлечений, которые позволят горожанам и нашим гостям максимально включаться в празднование. Поэтому здесь проходят фестивали уличной еды и уличного искусства. Надеюсь, всех порадует новый вкус нашей территории и наша Масленица.



В открытии «Главной Масленицы» приняли участие главы Ростова, Иванова, Сергиева Посада. Делегации всех городов Золотого кольца стали участниками карнавального шествия и Большого солнечного хоровода. Творческие коллективы городов выступили в вечернем концерте на Советской площади.