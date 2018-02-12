​Одиннадцати многодетным семьям вручены правоустанавливающие документы на землю в Ярославском районе. Участки для ведения личного подсобного хозяйства выделены в селе Спас-Виталий Заволжского сельского поселения.



– Нам удалось значительно усилить работу по предоставлению в собственность земельных участков многодетным семьям в соответствии с поручениями Президента РФ Владимира Путина и губернаторской программой «10 точек роста», направленной на улучшение условий жизни населения. Для этого сформировано более 700 земельных участков, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Перед Правительством области и органами местного самоуправления на 2018 год поставлена задача не только сохранить положительную динамику, но и продолжить увеличивать темпы формирования и предоставления земельных участков гражданам.



В семье Балашовых – одной из получивших сегодня правоустанавливающие документы на землю – воспитываются трое детей.



– Нам очень нравится место, где расположен участок, – сказала Ольга Балашова. – Планируем строительство большого дома, чтобы всем места хватило.



В Ярославском муниципальном районе 474 земельных участка бесплатно предоставлено в собственность отдельным категориям граждан, в том числе 452 – многодетным семьям. На очереди – 1015 претендентов, из них 986 – многодетные.



На территории региона бесплатно предоставлено в собственность 3510 земельных участков отдельным категориям граждан, из них 2425 – многодетным семьям.