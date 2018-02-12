​Среди  погибших пассажиров  экипажа самолета АН -148 6W703 «Домодедово-Орск» был  житель Ярославля Алексей Анатольевич Никитченко 1988 года рождения. Последнее время он работал в Москве.  В Ярославле проживает   его  мама  Никитченко Татьяна Леонидовна. В настоящее время она находится на месте трагедии.

В связи с произошедшей трагедией губернатор Ярославской области  Дмитрий Миронов  направил  слова соболезнования семье погибшего и  губернатору   Оренбургской области  Юрию Бергу. Также глава региона  поручил оказать всю необходимую помощь родственникам Алексея Никитченко.

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