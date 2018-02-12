|Среди погибших пассажиров экипажа самолета АН -148 6W703 «Домодедово-Орск» был житель Ярославля Алексей Анатольевич Никитченко 1988 года рождения. Последнее время он работал в Москве. В Ярославле проживает его мама Никитченко Татьяна Леонидовна. В настоящее время она находится на месте трагедии.
В связи с произошедшей трагедией губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов направил слова соболезнования семье погибшего и губернатору Оренбургской области Юрию Бергу. Также глава региона поручил оказать всю необходимую помощь родственникам Алексея Никитченко.
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