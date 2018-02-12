​В феврале в Ярославской области начинает свою работу Центр поддержки предпринимательства – структурное подразделение региональной Корпорации развития малого и среднего предпринимательства.



– В прошлом году на базе Корпорации развития МСП мы создали единое окно консультаций по федеральным и региональным мерам господдержки, – сообщила директор регионального департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Оно оказалось действительно востребованным: специалисты корпорации проконсультировали более 1700 предпринимателей. В 2018 году в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина инвестиционный блок Правительства области решил совершенствовать существующую поддержку бизнеса и расширить спектр тем для консультаций путем создания Центра поддержки предпринимательства. Организация комфортных для бизнеса условий – это стратегическая задача Правительства области, обозначенная главой региона Дмитрием Мироновым в стратегии «10 точек роста».



В 2018 году ЦПП планирует организовать и провести не менее 50 образовательных мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности – семинаров, форумов, конференций, круглых столов, а также оказать порядка двух тысяч консультационных услуг по широкому спектру актуальных для бизнеса тем. В их числе – финансовое планирование, маркетинговое сопровождение, патентные исследования, правовое обеспечение, информационное сопровождение, подбор персонала, применение трудового законодательства РФ, получение кредитных и иных финансовых ресурсов, сертификация товаров, работ и услуг.



Значительную часть средств на создание центра регион получит из федерального бюджета в виде субсидии Министерства экономического развития РФ.



ЦПП будет расположен в Ярославском бизнес-инкубаторе, где работают и другие структуры инвестиционного блока. Начать образовательные мероприятия центр планирует в марте, консультации – во втором квартале.



На данный момент предприниматели могут получить информацию по мерам господдержки малого и среднего бизнеса в привычном формате – по телефону горячей линии (4852) 370-444 или в офисе №148 в правом крыле Ярославского бизнес-инкубатора по адресу: Ярославль, ул. Чехова, 2. Режим работы: в будни с 8.30 до 17.30 (пятница – до 16.30), обед с 12.00 до 13.00.