|Среди погибших пассажиров самолета Ан-148 6W703 Домодедово – Орск был житель Ярославля Алексей Анатольевич Никитченко, 1988 года рождения. Последнее время он работал в Москве. В Ярославле проживает его мама Татьяна Леонидовна Никитченко. В настоящее время она находится на месте трагедии.
В связи с произошедшей трагедией губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов направил соболезнования семье погибшего и губернатору Оренбургской области Юрию Бергу. Также глава региона поручил оказать всю необходимую помощь родственникам Алексея Никитченко.
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