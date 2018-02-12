|В выходные в областном центре прошли праздники «Ярославль, выходи гулять!» в поддержку территорий, предварительно отобранных в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Среди них – сквер у школы №76.
– Этот сквер вошел в тройку лидеров от Ленинского района как одна из важнейших зон отдыха местных жителей, – отметила глава Ленинского и Кировского районов Ярославля Любовь Сурова. – В планах – установка дополнительного освещения, асфальтирование дорожек. На благоустройство в рамках проекта «Решаем вместе!» в районе также претендуют Юбилейный парк и сквер на улице Жукова.
Зимний праздник для детей и взрослых состоялся и в парке у дома культуры «Гамма» в Заволжском районе. Данная зона отдыха тоже может стать победителем губернаторского проекта «Решаем вместе!» по результатам итогового голосования, которое пройдет 18 марта, в день выборов Президента России.
– Благоустройство пешеходной зоны вдоль улицы Спартаковской, включая парк за ДК «Гамма», поддержало большинство местных жителей. Теперь граждане ждут обсуждения вариантов преображения данной территории, после того как их разработают студенты ЯГТУ, – сообщил глава районной администрации Андрей Мамонтов. – В тройку лидеров также попали рекреационная зона по проспекту Машиностроителей, прилегающая к Заволжскому рынку, и сквер у Яковлевской церкви.
Проект «Решаем вместе!» реализуется в Ярославской области по инициативе губернатора Дмитрия Миронова второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед регионами Президентом России Владимиром Путиным.
В Пошехонском районе жители благоустроенных в рамках проекта дворов приняли участие в спортивном празднике «Лыжня России». Мероприятие, собравшее более 200 пошехонцев всех возрастов, проходило на базе отдыха и туризма «Чудной двор». Лыжня была проложена по замерзшей реке Согоже. Сначала был дан старт массовому забегу для детей и взрослых, а затем начались личные соревнования лыжников в четырех возрастных группах.
В это время болельщики могли стать участниками веселых интерактивных игр, таких как «Биатлон по-пошехонски», «Пошехонская хоккейная лига», а также покататься с горы на «ватрушках», санках, лыжах. Пока жюри подводило итоги, собравшиеся угощались пошехонской ухой.
Глава Пошехонского района Николай Белов вручил медали и грамоты победителям и призерам соревнований в каждой возрастной группе. Также были отмечены участники массового забега в номинациях: «Самый юный участник» – четырехлетняя Евгения Шалайкова, «Самый старший участник» – Людмила Зайцева, 73 года. Самым упорным признан шестилетний Иван Дмитриев, самым быстрым – 15-летний Александр Афанасьев.
Справка
Окончательный выбор территории для благоустройства в этом году жители города старше 14 лет смогут сделать 18 марта, приняв участие в голосовании на избирательных участках.
Перечень территорий представлен на сайте проекта «Решаем вместе!» в разделе «Голосование».
Фото администрации Пошехонского района
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