​Выпускник ЯрГУ им. П.Г. Демидова, руководитель одного из подразделений компании «Philips» в России Николай Сивак вошел в число 103 победителей всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Оценочная комиссия определила лучших из 300 финалистов в рамках очных состязаний, которые прошли в Сочи. Всего на конкурс, организованный Российской академией народного хозяйства и государственной службы, поступило около 200 тысяч заявок.



Первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко поздравил финалистов с завершением испытаний и вручил победителям дипломы и памятные статуэтки.



– Это уникальный конкурс, у которого нет аналогов, – сказал Сергей Кириенко. – Главная задача, которую поставил Президент Российской Федерации Владимир Путин, заключалась в создании системы механизмов для выявления талантливых людей. При этом система отбора должна быть честной и прозрачной, при которой побеждают только те, кто обладает талантом, знаниями, мотивацией и управленческим потенциалом. Ежегодное проведение конкурса будет способствовать созданию открытой системы кадровых лифтов для управления во всех сферах нашей страны. Для победителей конкурс не завершается, потому что им еще нужно реализовать свой потенциал. И это самое сложное испытание, которое вам предстоит пройти.



Во время финальных испытаний участники выполнили 10 оценочных заданий, таких как авторский кейс от наставника конкурса, бизнес-кейс, социальный кейс, деловая игра, управленческая симуляция, тест креативности, тест на знание современных технологических трендов и ряд других. За каждое выполненное задание начислялись баллы. По итогам баллы каждого участника суммировались для формирования рейтинга финалистов.



Все 300 участников финала в соответствии с решением Президента России получают гранты на обучение в размере миллиона рублей. Победители финала будут в течение года сотрудничать с наставниками конкурса из числа представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей общественных объединений.



– Каждый из нас выбрал около 10 наставников. Я хотел бы сотрудничать с мэром Москвы Сергеем Собяниным, с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным, успешным бизнесменом Евгением Деминым, – поделился Николай Сивак. – Сами наставники с выбором подопечных определятся до конца февраля. Что касается гранта, то второе высшее образование у меня уже есть. Возможно, потрачу его на интересные управленческие программы.



Справка



Оператор конкурса – РАНХиГС. Участники мероприятия получают комплексную оценку своих лидерских способностей, знакомятся с успешными управленцами и могут попасть в программу развития кадрового управленческого резерва страны.



Фото с сайта http://лидерыроссии.рф