|В минувшие выходные в Угличе в 12-й раз прошел фестиваль семейного активного отдыха «Зимние забавы».
В этом году в левобережной части города развернулось сразу семь площадок. Участники праздника состязались в холодовом плавании, мотокроссе, гонках на снегоходах. Все желающие также могли проявить себя в большой зимней эстафете, покататься на лошадях и собачьих упряжках, на «бананах» и «ватрушках».
– Основная цель фестиваля – популяризация семейных ценностей, – сказала заместитель главы Угличского района Юлия Воронова. – Мы хотим, чтобы родители и дети больше времени проводили вместе на свежем воздухе. Нужно уметь получать удовольствие от зимы. Тем более сейчас так много снега! Примечательно еще, что в этом году «Зимние забавы» в Угличе открывают праздничную неделю «Главной Масленицы страны».
Большой популярностью пользовались мастер-классы по зимнему закаливанию от профессиональных моржей. Для маленьких гостей была подготовлена отдельная программа: детские заезды на квадроциклах, игры по мини-футболу и лазертагу.
Фестиваль «Зимние забавы» в Угличе входит в календарь национальных событий. Впервые он прошел в 2007 году. По данным сайта turstat.com, фестиваль занял второе место среди лучших праздников этой зимы.
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