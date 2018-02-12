​По итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц 14 ярославцев получат гранты на реализацию своих инициатив. Общая сумма грантов – более двух миллионов рублей.



– Это большое достижение для нашего региона, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Все проекты наших молодых активистов отличаются грамотностью и имеют четкий социальный вектор. Признание их на федеральном уровне – достойная и заслуженная оценка. Поздравляю всех победителей!



Конкурс организован Федеральным агентством по делам молодежи. Он направлен на отбор лучших начинаний в сферах политики, экономики, науки и инноваций, гражданских инициатив, искусства и творчества, направленных на вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование о возможностях саморазвития.



В номинации «Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития» гранты получили Дарья Соколова с проектом «Открытый фестиваль творчества молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Виктория» (300000 рублей), Ксения Яснова – проект «Молодежное радио МОРС» (200000 рублей), Вероника Кузьмина – проект «Патриотическая акция «Венок памяти» (100000 рублей), Максим Манашкин – проект «Межрегиональный тренинг-курс лидеров школьного самоуправления «Мастерская успеха» (100000 рублей), Екатерина Семенова – проект «Всероссийский конкурс «Чайка», посвященный полету в космос первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой» (100000 рублей).



В номинации «Межнациональное и межрелигиозное взаимодействие» поощрена Ольга Разумова – проект «Фестиваль национального творчества молодежи Ярославской области «Единство разнообразия» (150000 рублей). В номинации «Поддержка волонтерских и добровольческих инициатив» Ксения Ефимова – образовательный проект по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность «Я волонтер» (200000 рублей), Никита Смирнов – проект «Конкурс проектов малых архитектурных форм «АРТ_МЯЧ», посвященный Чемпионату мира по футболу в 2018 году» (150000 рублей), Петр Дементьев – проект «Сохрани окно в историю семьи, города, страны!» (100000 рублей).



В номинации «Поддержка студенческих инициатив» поддержки удостоены Дмитрий Уторов – проект «Сельская кинопередвижка» (150000 рублей), Мария Виноградова – проект «От малого к великим достижениям!» (100000 рублей). В номинации «Поддержка творческой молодежи» Виктория Баусова – проект «Всероссийский конкурс проектов малых архитектурных форм» (300000 рублей), Исмаил Джафаров – проект «Ярославская молодежная киностудия «Омут» (200000 рублей), Полина Частова – проект «Сборник «Лучшие из лучших» (150000 рублей).



В настоящее время продолжается прием заявок на другие конкурсы Росмолодежи. Это Всероссийский конкурс молодежных проектов, направленных на реализацию творческих инициатив, и Всероссийский конкурс молодежных проектов среди молодежных коллективов.