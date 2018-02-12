​Ярославскую область посетила известная певица Диана Гурцкая. Одной из целей поездки стало общение с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Певица побывала в Гаврилов-Ямской школе-интернате, где встретилась с ребятами с нарушениями зрения.



Диана Гурцкая рассказала им историю своей жизни: она тоже воспитывалась в школе-интернате, и ей очень важна была поддержка родных, друзей и педагогов. Диана на своем примере показала: даже не будучи полностью здоровым, можно достичь успеха.



– Сегодня состоялась первая из большого цикла встреч в учреждениях, где обучаются ребята с ограничениями по здоровью, – сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – И, наверное, самая главная мысль, которую сейчас Диана донесла до ребят: я смогла, я сумела, вы тоже сможете быть успешными, нужными, любимыми в этой жизни. Она хочет помочь детям состояться, поверить в собственные силы.



Певицу засыпали вопросами. Когда она начала петь? Сколько лет ее сыну? Кто пишет для нее песни? Чем она увлекается в свободное время? Гурцкая ответила всем.



Воспитанники школы спели для Дианы несколько песен. Один из исполнителей – одиннадцатилетний Дима Салимов – произвел на Гурцкую такое сильное впечатление, что она пригласила его на вокальный фестиваль «Белая трость».



– Дима, ты меня поразил своим артистизмом, – обратилась Диана к маленькому вокалисту. – Как ты подавал песню, как преподносил ее, как хотел донести до нас, до зрителей! Я приглашаю тебя на свой фестиваль.



В завершение встречи Диана выступила для ребят. Заключительную песню исполняли хором – всех детей из зала Гурцкая пригласила на сцену.



– В этой школе я первый раз, и я восхищена тем, что происходит: доброта, любовь, дети улыбаются, поют, – поделилась Диана Гурцкая. – И для меня лично это огромное счастье. Я буду дружить с этими ребятами, с этой школой. Меня поразили дети, и я счастлива, что у них такие педагоги. Чувствуется настоящая забота. Я езжу по разным школам-интернатам и очень хорошо чувствую, когда есть забота и любовь, потому что я сама окончила школу-интернат в Тбилиси.



Еще один урок доброты Диана Гурцкая провела в Ярославле, в школе-интернате №7.