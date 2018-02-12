​Продолжается работа по передаче в муниципальную собственность объектов Министерства обороны РФ, расположенных на территории региона.



– По поручению губернатора Дмитрия Миронова организовано плотное взаимодействие с Министерством обороны России. Пять объектов недвижимости, находящихся в его ведении, готовы к передаче в муниципальную собственность районов области, – сообщил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Это военные комиссариаты в Большом Селе и поселке Борисоглебский, земельный участок в Ростове на улице Московской, где проходят коммунальные сети, а также недвижимое имущество военных городков в Туношенском сельском поселении и Тутаевском муниципальном районе. Приказы о передаче объектов находятся на утверждении.



Как пояснил Роман Колесов, передача в муниципальную собственность объектов Минобороны РФ очень важна для улучшения качества жизни населения и формирования благоприятного инвестиционного климата. Перевод земельных участков откроет новые возможности для реализации инвестиционных проектов, дорог – для поддержания их в нормативном состоянии, жилых зданий – для оперативного решения вопросов их содержания. Вопросы перевода каждого из объектов в муниципальную собственность с целью дальнейшего его использования проработаны совместно с органами местного самоуправления.



В Ярославской области в настоящее время находится более 450 объектов недвижимого имущества Минобороны РФ, необходимых для обеспечения муниципальных полномочий. В основном это жилой фонд и объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры. В прошлом году были подготовлены и переданы материалы по 140 из них, в этом году в плане 300 объектов.



– Направлены в Минобороны России и ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» документы, необходимые для проработки решений о передаче в муниципальную собственность неиспользуемых объектов недвижимости в Ярославле, Переславле-Залесском, Большом Селе и поселке Борисоглебский, деревне Судилово Тутаевского муниципального района, а также 18 земельных участков в Ростове, Ярославле, Любиме, на территории Туношенского сельского поселения, в Рыбинском, Некрасовском и Угличском муниципальных районах, – перечислил директор областного департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Кроме того, в федеральное ведомство отправлены материалы по автодорогам в поселке Петровское Ростовского МР и деревне Большое Андрейково Рыбинского МР, по объектам коммунальной инфраструктуры в поселке Бурмакино и объектам жилищного фонда в Ярославском и Рыбинском муниципальных районах.