​Сегодня ярославские хирурги областной клинической больницы вместе с томскими коллегами из лаборатории медицинской электроники «Биоток» впервые в регионе провели операцию по радикальному излечению сердечных аритмий.



Практически все подобные хирургические процедуры проходят под рентгеновским контролем. Ярославские медики работали на оборудовании отечественного производства, закупленном на деньги, выделенные из резервного фонда Президента России Владимира Путина. Комплекс стоимостью 28 миллионов рублей включает в себя рентген-аппарат, рентгеновский операционный стол, систему электрофизиологии и навигации.



– Оборудование уникально еще и тем, что позволяет медикам с помощью навигационной системы точечно воздействовать на определенные камеры сердца, – рассказал главврач областной клинической больницы Александр Корнилов. – Эта навигационная система создана на основе военных технологий отслеживания продвижения ракет в воздушном пространстве. Отрадно, что это разработка наших российских специалистов. Высокоточное и высококлассное оборудование может спокойно конкурировать с продукцией монополистов рынка – американцев. А стоит оно в пять раз меньше зарубежного аналога.



К тому же такая операция обходится в два-три раза дешевле, чем консервативное лечение и ведение пациентов у кардиологов. По сути, пациент избавляется от аритмии за один визит к хирургу.



– Для Ярославской области это настоящий прорыв. Если учесть, что у нас в регионе значительная часть населения страдает аритмией, то, несомненно, мы сможем спасти многие жизни, – подчеркнул заведующий хирургическим отделением областной клинической больницы Александр Гридин. – Планируем проводить 700 операций в год.



Сегодня операция длилась около трех часов. После этого пациентка была доставлена в обычную палату. Уже завтра она сможет ходить, а после непродолжительного наблюдения покинет лечебное учреждение абсолютно здоровой.