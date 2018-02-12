​С 12 февраля размер ущерба, который придется возместить браконьерам в случае фиксации факта незаконной добычи лося, увеличен в два раза – до 480 тысяч рублей. Также нарушителям грозит уголовная ответственность, предусматривающая штраф в размере до 200 тысяч рублей либо до двух лет исправительных работ или арест на срок до 6 месяцев.



– Увеличение ответственности за незаконную добычу природных ресурсов будет способствовать сокращению количества правонарушений, – сказал исполняющий обязанности директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – На территории региона в усиленном режиме продолжаются мероприятия по пресечению фактов браконьерства, среди которых лидирует незаконная добыча лося. В рейдах вместе с государственными инспекторами департамента участвуют сотрудники правоохранительных органов, штатных егерских служб, охотпользователи и представители общественности. Это повышает эффективность работы.



В ходе очередной проверки государственный охотничий инспектор и егеря зафиксировали факт незаконной охоты в окрестностях деревни Степанчиково Гаврилов-Ямского района. Браконьеры подстрелили двухлетнюю самку лося и трактором перевезли для разделки на животноводческую ферму. Специалисты вызвали на место происшествия сотрудников РОВД. Задержаны пять подозреваемых. В настоящее время по данному факту проводится расследование.



За прошлый год к уголовной ответственности за незаконную добычу лося в Ярославской области привлечены 15 человек. Возмещен ущерб в бюджеты муниципальных районов в размере 2120000 рублей.



На 2018 год в регионе выдано более 2 тысяч разрешений на добычу лося.



Справка



Правила охоты: http://docs.cntd.ru/document/902246569.