|Уважаемые ярославцы!
13 февраля мы отмечает памятную дату Ярославской области – день рождения великого русского флотоводца Федора Ушакова.
Для жителей региона она имеет особое значение. Именно здесь, на берегах Плещеева озера, колыбели российского флота, воплотилась в жизнь воля Петра I «Морским судам быть!». Отсюда началась летопись боевых традиций русских моряков, и в числе славных сынов Отечества – наш земляк адмирал Федор Федорович Ушаков.
Он был одним из создателей Черноморского флота, с 1790 года – его командующим. Под началом великого флотоводца не был потерян ни один корабль, ни один матрос не попал в плен к врагу.
Прославленный в лике праведных святых, Федор Ушаков стал небесным покровителем военных моряков.
Будем достойны его памяти!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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