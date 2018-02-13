​В Ярославской области произошел технический сбой программы об оповещении населения о ЧС.

В настоящее время радиационный фон в норме, никаких происшествий не зарегистрировано. Главное управление МЧС по Ярославской области просит население не беспокоиться.

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