|В Ярославле открылся I Международный театральный фестиваль имени Виктора Розова, который проходит в двух городах – также с 5 февраля в Костроме. Он организован в Ярославском театре юного зрителя, который носит имя этого прославленного драматурга.
– Наша область по праву гордится театральными традициями: здесь и первая русская профессиональная сцена, основанная Федором Волковым, и связь с судьбой выдающегося драматурга Виктора Розова, – отметила заместитель директора регионального департамента культуры Юлия Серова. – Мы убеждены в необходимости развивать фестиваль, уверены в том, что он многое может дать как региону, так и современной отечественной драматургии и, конечно, нашему зрителю.
Сын прославленного драматурга режиссер Сергей Розов рассказал о своем видении различий двух городов – площадок проведения фестиваля:
– Если в Костроме чрезвычайно благодарный зритель, а сцены двух театров камерные, то искушенную ярославскую публику нужно еще завоевать, а огромную сцену театра юного зрителя – освоить.
По мнению художественного руководителя Театра эстрады им. А.И. Райкина Юрия Гальцева, драматургия Виктора Розова имеет глубокое нравственное значение, а его герои актуальны для современной России.
Фестиваль открылся 12 февраля показом спектакля «С вечера до полудня» Московского нового драматического театра по пьесе Виктора Розова. В ближайшие пять дней на площадке Ярославского ТЮЗа будут представлены пять спектаклей театров Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля.
В рамках фестиваля также состоятся творческие встречи: 13 февраля – с художественным руководителем московского драматического театра «У Никитских ворот» народным артистом России Марком Розовским, 14 февраля – с художественным руководителем Театра эстрады им. А.И. Райкина (Санкт-Петербург) заслуженным артистом Российской Федерации Юрием Гальцевым, 15 февраля – с биографом Виктора Розова Владимиром Поповым, автором книги «Свет Розова».
14 февраля на малой сцене театра пройдет заседание дискуссионного клуба «Драматургия 60-х на сегодняшней сцене». Ведущий – главный режиссер Ярославского государственного театра юного зрителя имени В.С. Розова Игорь Ларин.
Завершится фестиваль показом спектакля «Обыкновенная история» Ярославского ТЮЗа.
Справка
Виктор Сергеевич Розов родился 105 лет назад в Ярославле, юность прошла в соседней Костроме. Став известным драматургом и сценаристом, Розов не порывал связи с волжскими городами. Его пьеса «Вечно живые» легла в основу сценария фильма «Летят журавли», ставшего лауреатом «Золотой пальмовой ветви» Международного Каннского кинофестиваля 1958 года. При деятельном участии Виктора Розова строилось здание Дворца юного зрителя, в котором сейчас размещаются театр кукол и театр юного зрителя.
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