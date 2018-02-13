​В государственной информационной системе ЖКХ по Ярославской области зарегистрированы все управляющие и ресурсоснабжающие организации, органы исполнительной власти и местного самоуправления региона. Размещена информация о 192790 домах (100 процентов), 1323557 лицевых счетах (100 процентов), 1223601 приборе учета (65 процентов). На основании этих данных началось формирование платежных документов.



– Через ГИС ЖКХ уже сегодня можно направлять обращения в организации и контролирующие органы, – рассказал и. о. директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Сергей Колесников. – А в скором времени – получать информацию о начислениях за жилищно-коммунальные услуги, вносить показания приборов учета потребления коммунальных услуг, оплачивать выставленные счета, заключать договоры, в том числе на управление домом и поставку коммунальных услуг. Для этого жителям необходимо зарегистрироваться через портал госуслуг.



ГИС ЖКХ создана для хранения информации обо всех жилищно-коммунальных предприятиях Российской Федерации. В системе содержится информация о тарифах на коммунальные ресурсы, объектах жилого фонда, минимальном размере взноса на капитальный ремонт, нормативах потребления коммунальных услуг, региональных программах в сфере ЖКХ, а также новости коммунальной отрасли, результаты проверок и другая информация.



С 1 января этого года органы прокуратуры осуществляют надзорную деятельность в ГИС ЖКХ. За неразмещение информации в системе для организаций предусмотрены штрафы.