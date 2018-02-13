​В связи с продажей имущественного комплекса, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Ярославль», реализацию сжиженного газа населению для бытовых нужд, в качестве газомоторного топлива, а также в промышленных целях будет осуществлять ООО «ЮТА-АвтоГаз».



– Смена поставщика никак не отразится на стоимости ресурса, тариф на сжиженный углеводородный газ на весь 2018 год останется на уровне второго полугодия 2017 года, – рассказал и. о. директора регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Сергей Колесников.



Стоимость баллона вместимостью 50 литров с доставкой до потребителя составит 43,62 руб./кг, или 916 рублей, без доставки – 31,1 руб./кг, или 653 рубля. Стоимость газа в местах промежуточного хранения (склады) составит 40,77 руб./кг, или 856 рублей за баллон.



Оплатить потребленный баллонный газ жители региона могут в отделениях ФГУП «Почта России» и ПАО «Сбербанк России» по Ярославской области без комиссии.



Прием заявок осуществляется по бесплатному номеру телефона 8-800-250-21-04, а также на сайте www.vladinirgaz.ru и в социальных сетях http://vk.com/clubneftegazvladimir.