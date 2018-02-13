​В первом полугодии 2018 года тариф на электроэнергию для населения Ярославской области остается прежним и составит 3,43 руб./кВт·ч – для жителей городов, кроме проживающих в домах, оборудованных в установленном порядке электроплитами. Для них, как и для сельского населения, тариф – 2,40 руб./кВт·ч.

Повышение пройдет однократно с 1 июля.

– И после повышения тариф для населения Ярославской области на электроэнергию по-прежнему останется самым низким в Центральном федеральном округе и составит 3,56 рубля за киловатт-час для горожан, – отметил и. о. директора регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Сергей Колесников. – Этого удалось достигнуть благодаря принятому решению о минимальном повышении тарифов.

Для сельского населения, а также для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке электроплитами, тарифы на электроэнергию установлены с понижающим коэффициентом 0,7 к тарифу для городского населения и с 1 июля 2018 года составят 2,49 руб./кВт·ч.

Кроме того, принято решение сохранить применение максимального понижающего коэффициента на уровне 0,7 на электрическую энергию и для садоводческих товариществ. Таким образом, садоводы Ярославской области оплачивают электроэнергию по самому низкому тарифу в ЦФО.

Также сохранится возможность выбора потребителем способа расчета за электроэнергию по так называемым зонным тарифам. Как правило, днем, во время пиковых нагрузок, появляется дефицит энергомощностей. Поэтому тариф в эти часы делают более высоким, чтобы побудить потребителей экономить электрическую энергию. В ночные часы, наоборот, энергосистема работает с неполной загрузкой, и, соответственно, тариф более дешевый.

Зонные тарифы на 2018 год

Для городского населения

Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

С 01.01.2018 по 30.06.2018

С 01.07.2018 по 31.12.2018

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

3,94 руб./кВт·ч

4,09 руб./кВт·ч

Ночная зона

2,70 руб./кВт·ч

2,80 руб./кВт·ч

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона

4,27 руб./кВт·ч

4,43 руб./кВт·ч

Полупиковая зона

3,43 руб./кВт·ч

3,56 руб./кВт·ч

Ночная зона

2,70 руб./кВт·ч

2,80 руб./кВт·ч

Для сельского населения, а также для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке электроплитами

Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

С 01.01.2018 по 30.06.2018

С 01.07.2018 по 31.12.2018

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

2,76 руб./кВт·ч

2,86 руб./кВт·ч

Ночная зона

1,66 руб./кВт·ч

1,72 руб./кВт·ч

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона

2,99 руб./кВт·ч

3,10 руб./кВт·ч

Полупиковая зона

2,40 руб./кВт·ч

2,49 руб./кВт·ч

Ночная зона

1,66 руб./кВт·ч

1,72

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