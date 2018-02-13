|В первом полугодии 2018 года тариф на электроэнергию для населения Ярославской области остается прежним и составит 3,43 руб./кВт·ч – для жителей городов, кроме проживающих в домах, оборудованных в установленном порядке электроплитами. Для них, как и для сельского населения, тариф – 2,40 руб./кВт·ч.
Повышение пройдет однократно с 1 июля.
– И после повышения тариф для населения Ярославской области на электроэнергию по-прежнему останется самым низким в Центральном федеральном округе и составит 3,56 рубля за киловатт-час для горожан, – отметил и. о. директора регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Сергей Колесников. – Этого удалось достигнуть благодаря принятому решению о минимальном повышении тарифов.
Для сельского населения, а также для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке электроплитами, тарифы на электроэнергию установлены с понижающим коэффициентом 0,7 к тарифу для городского населения и с 1 июля 2018 года составят 2,49 руб./кВт·ч.
Кроме того, принято решение сохранить применение максимального понижающего коэффициента на уровне 0,7 на электрическую энергию и для садоводческих товариществ. Таким образом, садоводы Ярославской области оплачивают электроэнергию по самому низкому тарифу в ЦФО.
Также сохранится возможность выбора потребителем способа расчета за электроэнергию по так называемым зонным тарифам. Как правило, днем, во время пиковых нагрузок, появляется дефицит энергомощностей. Поэтому тариф в эти часы делают более высоким, чтобы побудить потребителей экономить электрическую энергию. В ночные часы, наоборот, энергосистема работает с неполной загрузкой, и, соответственно, тариф более дешевый.
Зонные тарифы на 2018 год
Для городского населения
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
С 01.01.2018 по 30.06.2018
С 01.07.2018 по 31.12.2018
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
3,94 руб./кВт·ч
4,09 руб./кВт·ч
Ночная зона
2,70 руб./кВт·ч
2,80 руб./кВт·ч
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
4,27 руб./кВт·ч
4,43 руб./кВт·ч
Полупиковая зона
3,43 руб./кВт·ч
3,56 руб./кВт·ч
Ночная зона
2,70 руб./кВт·ч
2,80 руб./кВт·ч
Для сельского населения, а также для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке электроплитами
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
С 01.01.2018 по 30.06.2018
С 01.07.2018 по 31.12.2018
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
2,76 руб./кВт·ч
2,86 руб./кВт·ч
Ночная зона
1,66 руб./кВт·ч
1,72 руб./кВт·ч
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
2,99 руб./кВт·ч
3,10 руб./кВт·ч
Полупиковая зона
2,40 руб./кВт·ч
2,49 руб./кВт·ч
Ночная зона
1,66 руб./кВт·ч
1,72
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